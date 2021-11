De Ligt rinnova? La minaccia Raiola e l’idea chiara del club

De Ligt rinnova? – Paul Pogba e non solo. Quando Mino Raiola parla dei suoi campioni intorno a lui si scatena sempre un bel putiferio. Dal francese a Donnarumma, da Ibrahimovic a… De Ligt.

De Ligt rinnova? il caso con Raiola

Nella giornata di ieri su Matthijs ha detto: “De Ligt ancora alla Juventus in futuro? Dobbiamo parlarne a maggio, ora siamo a novembre”. Frase sibillina, che ben si sposa con le precedenti e che pone la Juve in un minimo di incertezza. Pur forte del contratto fino al 2024, la Juve non può stare completamente tranquilla sulla sua situazione…



IL MOMENTO – Raiola ha glissato, ma con la società bianconera sta già studiando un prolungamento di un anno, dal 2024 al 2025. Il tutto senza ritocco dell’ingaggio da 8 milioni più 4 di bonus, ma con un abbassamento della clausola da 120 milioni di euro. Soluzione che – spiega Tuttosport – eviterebbe alla Juventus di dover mettere sul mercato De Ligt a giugno per non trovarsi poi a ricevere offerte al ribasso nell’estate 2023, a un anno dalla scadenza.

Chelsea, Manchester United e Barcellona sono sempre alla finestra, la Juve invece ha le idee chiare: vuole farne un pilastro per il futuro, perciò è disposta ad andargli incontro e trovare una nuova intesa più lunga.

de-ligt-2021

fonte: ilbianconero.com