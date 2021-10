Dybala firma Juve? Settimana decisiva, e l’Inter…

Dybala firma Juve – Inter, rinnovo. Forse in quest’ordine, o forse no: ma l’obiettivo è comune, (ri)prendersi la Juve. Sarà una settimana forse decisiva per Paulo Dybala, che mercoledì guarderà dal divano i suoi compagni cercare di mettere un’ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Champions League, per poi provare a recuperare ed esserci a San Siro domenica sera.

Dybala firma Juve? Ore decisive

E in mezzo? La firma tanto attesa? I tempi sarebbero maturi: a riportarlo è Tuttosport, che nella sua edizione odierna titola: “Dybala 2026, finalmente sì!”. La fumata bianconera sarebbe da attribuire al ritorno dell’agente della Joya in Italia, per una firma definita “imminente”.

Concentrato dietro la panchina accanto all’altro infortunato di lusso De Ligt domenica sera durante Juve-Roma, con la voglia frustrata di essere in campo; sorridente durante le foto ufficiali scattate ieri alla Continassa, forse convocato per Inter-Juventus, dopo le notizie positive sulle sue condizioni: la settimana di Dybala potrebbe completarsi con un’istantanea, la più importante, quella della firma su un rinnovo a lungo atteso.

dybala-genoa-juve

fonte: ilbianconero.com