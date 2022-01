Dybala PSG, possibili contatti: la posizione della Juve

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus diventa un giallo: secondo la stampa francese, anche il PSG è pronto a tornare sull’attaccante argentino.

Dybala PSG, ecco cosa ne pensa la Juve

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in un contesto come questo, è facile immaginare che un dirigente esperto come Beppe Marotta possa pensare di inserirsi, ancor di più se sul piatto c’è il cartellino di un calciatore per cui nutre particolare stima.

Dunque, sarebbe lotta contro l’Inter per Leonardo e il Paris.

dybala-infortunio-juve-sassuolo

fonte: ilbianconero.com