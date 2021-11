Dybala rinnovo, vola in Argentina e poi firma con la Juve

Dybala rinnovo – Sorrideva un po’ di più, Paulo Dybala, dopo la vittoria con la Fiorentina. Non solo la felicità per una vittoria così improvvisa – non è che avessero fatto poi così tanto per meritarla, lui e la Juventus -, ma anche perché davanti a sé si spalancavano 10 giorni con la Nazionale, l’altro grande amore di Paulo.

Dybala rinnovo, va in Argentina e poi firma

Dopo essere stato fuori a lungo, anche l’Albiceleste diventa una boccata d’ossigeno, un tocco di normalità. Soprattutto per le gare che arriveranno: la prima contro l’Uruguay dell’amico Bentancur, la seconda con il Brasile di Danilo e Alex Sandro.

IL RITORNO – Ma saranno i giorni di Dybala, anche perché al rientro a Torino porterà con sé Jorge Antun, l’agente e protagonista dell’annosa trattativa per il rinnovo. Sono gli ultimi dettagli della lunga corsa all’accordo fino al 2026.

L’ingaggio sarà di circa 10 milioni netti tra parte fissa (8 milioni) e bonus, che nel tempo potranno diventare garantiti. Giorni di festa e di felicità: la Joya ritrova l’Argentina ed è pronto a chiudere il patto bianconero.

dybala-triste-juve-2020

fonte: ilbianconero.com