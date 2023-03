Come riferito da Calciomercato.com, la Juventus potrebbe prendere in considerazione un’offerta di 90-100 milioni per cedere Dusan Vlahovic.

Ecco la cifra con cui la Juve può cedere Vlahovic

Il procuratore del serbo preferirebbe un trasferimento in Spagna (c’è un interesse del Real Madrid, ma non ha mosso passi concreti), ma Vlahovic interessa soprattutto in Premier League: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono i club più interessati. Sullo sfondo, si legge, si registra anche l’interesse del Bayern Monaco come scrive tuttojuve.