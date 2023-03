La Juventus rischia di perdere Kenan Yildiz, talento della formazione Primavera, come riportato da Gazzetta.it.

La Juventus rischia di perdere il talento Yildiz

Il trequartista classe 2005 non sarebbe felice del trattamento ricevuto in bianconero negli ultimi mesi. Al talentino turco-tedesco era stato promesso che sarebbe stato aggregato in modo permanente alla Next Gen. Invece è rimasto in Primavera e non è nemmeno stato incluso nel ciclo di amichevoli invernali.