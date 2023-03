Slitta l’approvazione del bilancio della Juventus, la nota

Slitta ancora l’approvazione del bilancio semestrale della Juventus al 31 dicembre 2022. Il comunicato del club bianconero spiega tutto.

Slitta l’approvazione del bilancio della Juventus

“Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di rinviare l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022 ad una riunione da tenersi tra il 22 e il 24 marzo 2023, così da consentire il completamento dell’esame degli atti depositati in data 27 febbraio 2023 da parte della Procura della Repubblica nel contesto del Procedimento penale pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino. La Società comunicherà, non appena decisa, la data definitiva della riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022”