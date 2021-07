Icardi-Juve, può arrivare davvero in questo caso!

Icardi-Juve – Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, Kylian Mbappé. Il trasferimento in questa sessione di mercato di uno di questi tre attaccanti potrebbe portare di conseguenza al cambio di maglia degli altri due. Ecco le situazioni dei tre giocatori nel dettaglio:

CRISTIANO RONALDO – CR7 è atteso oggi a Torino, e già da domani dovrebbe iniziare la preparazione alla Continassa agli ordini di Max Allegri. Il cinque volte Pallone d’Oro non ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro durante le vacanze in famiglia post Europeo. L’aveva fatto invece il 15 giugno nel corso della prima conferenza del Torneo, quando disse che “qualunque scelta farò per il mio futuro, Juve o non Juve, sarà per il meglio”. Non proprio una dichiarazione d’amore alla Vecchia Signora.

Icardi-Juve, ecco come può arrivare



Nei giorni successivi ci hanno pensato però Cherubini e Nedved a blindare il portoghese davanti ai microfoni. L’unico club che può permettersi il super ingaggio di Ronaldo è il PSG, che in questo momento sembra però preoccupato dalla situazione legata al futuro di Mbappé.

MBAPPÉ – Proprio la scelta del francese potrebbe essere quella più determinante per il futuro del trio. Mbappé ha già fatto sapere di non voler rinnovare col PSG e il suo futuro lo immagina già con la camiseta blanca del Real Madrid. L’idea di Kylian è comunque quella di onorare l’ultimo anno di contratto con il club della capitale francese per poi valutare un possibile rinnovo che gli permetterebbe di non salutare Parigi da svincolato. In caso di (improbabile) immediata rottura con lo sceicco e di conseguente trasferimento al Real in questa sessione di mercato, ecco che Al Khelaifi si fionderebbe su CR7.

ICARDI – L’ex capitano dell’Inter è seguito da più stagioni dalla Juventus, che l’ha sempre preso in considerazione ritenendolo il numero 9 perfetto per il gioco di Allegri prima e Sarri poi. Ma Maurito sembra non voler lasciare Parigi: nella sua testa lui è il titolare dell’attacco di Pochettino, anche perché i vari Neymar, Mbappé e Di Maria hanno caratteristiche diverse dalle sue. L’arrivo a Parigi di un giocatore con le statistiche di CR7 potrebbe però relegarlo in panchina: a quel punto la Juventus, che si ritroverebbe coi soli Morata e Dybala in rosa, sarebbe pronta ad avanzare un’offerta importante al PSG per mettere Maurito al centro dell’attacco di Allegri.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino aiuterà a risolvere i dubbi su questo maxi-scambio, che potrebbe quindi risolversi con un nulla di fatto in caso di permanenza di CR7 in bianconero. Ma viste le operazioni già portate a termine dal PSG in questa sessione di mercato, nessuna pista va esclusa a priori.

chiellini-chiama-icardi

fonte: ilbianconero.com