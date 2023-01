A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando della Juve.

Mercato Juve

“Il Barcellona ha anche offerto Jordi Alba alla Juve, che però dovrà capire i prossimi mesi come influenzeranno il suo futuro. Tante cose dovranno essere valutate da ora a giugno a questo riguardo. Karsdorp? Il giocatore è sul mercato: c’era la Juve, ma come detto i bianconeri non ne hanno più bisogno”