Fernando Llorente, attaccante spagnolo ex Juventus tra le altre, si sofferma, intervistato dai colleghi iberici di “Cadena Ser”, sul Real Madrid e sulla sua carriera.

Intervista Llorente

“Io gratis al Real come secondo di Karim? Certamente! Non sono mai stato vicino a giocare per i blancos, perché avevo un contratto con l’Athletic e non abbiamo voluto separarci. Quando ho avuto l’opportunità, la Juventus è stata più rapida. Mi sarebbe piaciuto vestirmi di blanco”