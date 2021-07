Juve Atalanta calciomercato, ora Demiral e Gosens: il punto

Juve Atalanta calciomercato – Juve e Atalanta, Atalanta e Juve. Il gioco degli incastri, oltre a quello per la punta, è tutto italiano.

Juve Atalanta calciomercato, le ultime notizie

Come racconta Calciomercato.com, il domino l’ha fatto scattare una vecchia conoscenza come Fabio Paratici: nelle prossime ore può definire l’acquisto di Cristian Romero, che aveva già portato a Torino ormai anni fa. Cosa innesca quest’acquisto? Può favorire l’offensiva della Dea per Demiral, che non andrà via per meno di 40 milioni di euro.

POI FRABOTTA – Anche Frabotta è pronto ad andare in direzione Bergamo. C’è già l’accordo totale sull’ingaggio, nelle prossime 24/48 ore è attesa la chiusura dell’operazione con la Juventus sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Il terzino sarà l’alternativa a Robin Gosens, che alla Juve pure piace. Che però resta una pista molto difficile considerando che, al momento, c’è già Alex Sandro come titolare nel ruolo.

demiral-addio-juve

fonte: Ilbianconero.com