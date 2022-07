Mandragora alla Fiorentina: “Juve? Avventura mai decollata”

Rolando Mandragora, ex giocatore della Juve, è stato presentato oggi ufficialmente come nuovo giocatore della Fiorentina. E per lui non è mancata una domanda anche sul suo breve passato alla Juventus:

“Un’avventura che non è mai decollata”, l’ha definita l’ex centrocampista del Torino.

Mandragora alla Fiorentina, le parole in conferenza





Che poi ha aggiunto: “Fiorentina? Sulla scelta ha pesato molto la volontà del mister e della società, mi sono sentito voluto fin dal primo momento in cui è iniziata la trattativa”.

“A Torino ho passato un anno intenso e bello, ma non ho avuto dubbi quando ho saputo della possibilità di trasferirsi a Firenze. Arrivo in una piazza calorosa e con grande storia… non vedo l’ora di iniziare e di far bene”.