Massara nuovo ds Juventus? Novità in vista

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando della Juventus.

Massara futuro direttore sportivo della Juventus?

“Ho la fortuna di conoscere Frederic, una delle persone migliori nel mondo del calcio e non solo. È abituato a rispettare i contratti, è molto legato al Milan ed in particolare a Maldini. È stato proprio Massara a prelevare tutti i calciatori giovani del Milan. Ma l’accostamento alla Juve è solo una voce, come anche le dicerie circa Giuntoli, Campos e Rossi. Il nome di Frederic nasce nelle segrete stanze bianconere, ed è stato proposto da Allegri. Max e Frederic, infatti, erano molto amici, l’amicizia è proseguita, inoltre, anche negli anni a venire, soprattutto per gli incontri a Pescara. Tanto dipenderà anche dal futuro di Allegri sulla panchina della Juve. Così come è stata divulgata la notizia di un avvistamento di Giuntoli all’area tecnica bianconera, vale lo stesso per Frederic. Tuttavia, inserire questi nomi nel quadro futuro della Juve, non è impossibile”