McKennie alla Roma, può arrivare al posto di Zaniolo

Come racconta Tuttosport, il primo nome per giugno è sempre quello di Nicolò Zaniolo. Il 22enne della Roma, già vicino alla Juventus in passato, è una delle priorità per i dirigenti della Continassa. Il motivo?

McKennie alla Roma? Pedina di scambio per Zaniolo

L’ex Inter ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024 e difficilmente lo rinnoverà. Per la Roma può diventare il classico sacrificio in nome del bilancio. La Juventus un tentativo lo effettuerà.

L’OFFERTA – Secondo il quotidiano, ci sono al momento due strade: un’offerta in contanti (40 milioni) grazie alla cessione di un big o un baratto di lusso. Occhio al nome di McKennie.

mckennie-juve-triste

fonte: ilbianconero.com