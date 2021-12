McKennie in Premier? Ecco perché può lasciare la Juve

McKennie in Premier? A gennaio il mercato è sempre complicato: c’è poco tempo per agire e, solitamente, nessuno vuole svendere i propri giocatori. Una doppia difficoltà per la Juventus, chiamata a rinforzarsi ma a dover necessariamente cedere per poter avere liquidità. Oltre a Dejan Kulusevski, l’altro possibile partente è Weston McKennie: non è tra i cedibili, ma a fronte di un’offerta giusta potrebbe partire. E l’interesse per lo statunitense arriverebbe proprio da un club per cui oggi lavorano due vecchie conoscenze.

McKennie in Premier League? Possibile addio a gennaio

TOTTENHAM – La squadra su McKennie è inglese ed è il Tottenham. Antonio Conte e Fabio Paratici, che McKennie lo ha portato alla Juve dallo Schalke 04 (sacrificando anche lo slot per gli extracomunitari, ‘soffiato’ a Suarez). Gli Spurs, secondo la stampa britannica, fanno sul serio e nelle scorse settimane hanno mandato degli scout per seguire da vicino il centrocampista.



ASTON VILLA – McKennie piace in Premier League. Secondo il Mirror, infatti, su di lui ci sarebbe anche l’interesse per l’Aston Villa. Il centrocampista piace a uno che in quella zona di campo è stato un professore: Steven Gerrard. L’allenatore dei Villains vorrebbe infatti una mezzala dinamica, con capacità di inserimento.

LEEDS – Ma in coda ci sarebbe anche il Leeds di Marcelo Bielsa. Secondo il Sun, infatti, l’allenatore argentino avrebbe chiesto McKennie alla proprietà. Il club inglese sarebbe pronto a versare circa 24 milioni di euro alla Juventus. La scorsa estate, secondo quanto riportato da Calciomercato, la richiesta si aggirava intorno ai 30 milioni di euro. Le parti, dunque, non sarebbero poi così lontane.

fonte: ilbianconero.com