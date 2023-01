Mercato Juve, McKennie sacrificato? Le cifre

Priorità alle cessioni. La Juventus non perde la speranza di piazzare un colpo in uscita in questi ultimi giorni mercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Juventus, McKennie in uscita?

Il maggiore indiziato a essere sacrificato continua a essere Weston McKennie, che vanta diversi estimatori. All’interesse di Aston Villa e Arsenal, nelle ultime ore si è aggiunto quello del Leeds. L’addio del centrocampista Usa non è ancora scontato, ma di sicuro fino alla sirena di martedì alla Continassa sperano di trovare un “last minute” per Weston da almeno 20-25 milioni.