Champions League o meno, è segnato il futuro in casa Juventus del centrocampista argentino Leandro Paredes.

Paredes-Juve, futuro segnato

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’obbligo di riscatto è decaduto con l’uscita dai gironi di Champions della Juve. Nel frattempo in mezzo al campo sono sbocciati Fagioli e Miretti. Il mancato riscatto permetterà a Scanavino di risparmiare 20 milioni per il cartellino e 7,5 di stipendio.