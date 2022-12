Mercato Juve, tra gli obiettivi un nome poco conosciuto

Un comprimario come vice Cuadrado? No, grazie. La Juve per la fascia ha deciso di prendere tempo, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, nome a sorpresa

Strada facendo, però, sta prendendo corpo un’opzione alternativa che porta al campionato spagnolo, con un nome apparentemente sconosciuto: è quello di Ivan Fresneda Corraliza. Il ragazzo nel Valladolid sinora ha giocato sei partite in Liga e una in Coppa del Re con prestazioni sempre brillanti. Ma soprattutto è uno dei punti fermi dell’Under 19 spagnola.