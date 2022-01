Morata al Barcellona, c’è il sì totale del giocatore

Morata al Barcellona – Accordo totale, almeno per una delle parti. Alvaro Morata è il grande obiettivo del Barcellona per il mercato di gennaio, con lo spagnolo che non disdegna, anzi… Da qualche ora, infatti, è arrivato anche il sì del numero 9 bianconero. Cosa manca? Un sostituto, sicuramente, per la Juve.

Morata al Barcellona, c’è il si totale

Morata a sorpresa è diventato il protagonista di un mercato ancora non ufficialmente iniziato. Vuole lasciare la Juventus dopo essere arrivato in prestito con diritto di riscatto nel settembre 2020 per approdare al Barça, a patto che si mettano d’accordo tutte le parti, compreso l’Atletico Madrid che detiene il suo cartellino.

In attesa di vedere questo aspetto, però, c’è l’approvazione totale alla cessione di Morata, a cui sono stati garantiti almeno 18 mesi di contratto con i blaugrana: una prospettiva futura importante, soprattutto – ricorda Goal.com – visto che la Juve non ha intenzione di riscattarlo a fine stagione. Il Barça ha messo sul piatto Depay, ma non convince per condizione fisica e ruolo.

fonte: ilbianconero.com