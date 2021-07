Nuovo portiere Juve, Vinarcik il nuovo Szczesny?

Nuovo portiere Juve – Il futuro Szczesny potrebbe arrivare dalla Slovacchia? La Juventus, che fatica a trovare le vagonate di milioni che servono per effettuare un bel mercato in entrata per la prima squadra, continua a sfruttare la sua rete di scouting e ingrossa le file di nuovi ragazzi per le formazioni giovanili.

Nuovo portiere Juve, spunta il nuovo Szcsesny

Come rivela Calciomercato.com, ​dopo i vari Muharemovic, Solberg, Huijsen e Nonge Boende, oggi la società bianconera ha piazzato un altro colpo baby sul mercato internazionale: Jakub Vinarcik, portiere slovacco classe 2005 proveniente dal Kosice.

Nazionale Under 17 della Slovacchia, Vinarcik è destinato per il momento alla stessa categoria di età anche nella Juve.

calciomercato-juve

fonte: ilbianconero.com