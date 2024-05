Panchina Fiorentina, arriva un ex Juve al posto di Italiano

Panchina Fiorentina, si è chiuso un ciclo ieri con la finale di Conference League persa in maniera amarissima. Anche perché accade per la seconda volta di fila e sempre allo scadere: una maledizione in stile Benfica per la Viola di Vincenzo Italiano. Tecnico che si appresa a disputare la sua ultimissima gara sulla panchina, ora, il prossimo 2 giugno per il recupero di Fiorentina-Atalanta.

Così come ha fatto Gian Piero Gasperini dopo il successo di Europa League, ha detto di dover parlare prima col presidente per poi pronunciarsi sul futuro. Ma la verità è che quello di Italiano non sarà ancora a Firenze, specialmente non dopo un episodio così logorante come quello di un trofeo sfuggito di nuovo dalla mano per questione di centimetri: se già prima riteneva chiuso il suo percorso, lo è ancor di più dopo la notte amara di Atene.

Panchina Fiorentina, Palladino al posto di Italiano?

Chi allora sulla panchina toscana? Italiano potrebbe intanto andare comunque al Bologna dove sostituirebbe Thiago Motta disputando la Champions League conquistata dal prossimo tecnico della Juventus; a guidare i gigliati potrebbe essere piuttosto Raffaele Palladino. Ex Juventus passato prima tra le giovanili bianconere e poi anche in prima squadra, accostato anche alla panchina juventina un anno fa, potrebbe fare un salto di qualità passando dal Monza che ha già salutato alla Fiorentina appunto.

Come riportato da La Repubblica oggi in edicola, quasi sicuramente il matrimonio si farà tant’è che è in programma un incontro con la dirigenza nei prossimi giorni. Palladino permetterebbe di proseguire all’incirca sulla stessa scia di un calcio moderno, fluido, e con la valorizzazione dei giovani. A un certo punto Palladino è stato ritenuto anche il piano B di Cristiano Giuntoli nel caso saltasse l’affare Thiago Motta. Ma per fortuna non è accaduto: la nuova era Juve piuttosto è in avvio, annuncio atteso tra pochi giorni.