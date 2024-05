Calciomercato Juve, non solo Matias Soulé: altri nomi di giovani talenti bianconeri sono nell’agente di Cristiano Giuntoli come potenziali cessioni per una causa più importante. Quale? Quella di riuscire a portare alla Continassa i tre grandi acquisti prefissati per questa sessione estiva: Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners in rigoroso ordine per ruolo. Fosse un discorso di priorità, probabilmente andrebbe letto al contrario. Così come bisognerebbe poi ritornare indietro in base all’indice di difficoltà.

Calciomercato Juve, altri tre addii oltre Soulé

Fatto che sta il portiere del Monza è già virtualmente bianconero in attesa degli ultimissimi dettagli e dell’annuncio ufficiale. Il primo tassello con un nuovo giovane portiere, e capace di giocare coi piedi come da filosofia di Thiago Motta, è coperto: ora avanti col secondo step. Ma è proprio qui che subentra il discorso economico: con un budget di circa 50 milioni stanziato per la campagna acquisti e 20 già bloccati per l’estremo difensore che raccoglierà l’eredità di Wojciech Szczesny, servirà nuova liquidità derivante da alcune uscite.

Così come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, si guarda ai giocatori quest’anno in prestito altrove e che hanno ottenuto le loro soddisfazioni offrendo al contempo una vetrina lussuosa per la Vecchia Signora: oltre al già noto e citato Soulé, si parla di Dean Huijsen, di Enzo Barrenechea e di Kaio Jorge. Tutti potrebbero portare insieme circa 30 milioni di euro: un tesoretto utile per sferrare il secondo assalto decisivo.