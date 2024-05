Calciomercato Juve, Giuntoli rassegnato a perdere Soulé: cifre e motivi 

Calciomercato Juve, tranne clamorose sorprese Matias Soulé non farà parte del nuovo corso bianconero targato Thiago Motta e nemmeno in generale del futuro della Vecchia Signora. Il talento argentino, quest’anno in prestito al Frosinone coi ciociari retrocessi in Serie B nel finale dell’ultimissima giornata, ha mostrato i suoi numeri attirando tantissime attenzioni non solo in Italia ma anche all’estero.

Calciomercato Juve, pronta la cessione di Soulé

Il Dt Cristiano Giuntoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si è ormai rassegnato alla sua cessione considerando le tante proposte che ci sono già sul tavolo. Oltre a essere considerato possibile pedina di scambio per Teun Koopmeiners, il giocatore è in particolare nel mirino di vari club di Premier League.

Nelle ultime ore è spuntato anche l’Aston Villa di Monchi sul sudamericano, ma a prescindere vi sono anche Crystal Palace, Brighton e dalla Germania pure il Bayer Leverkusen. Per il momento solo sondaggi senza offerte concrete ma a strettissimo giro si entrerà nel vivo e non mancherà occasione per presentare offerte cash.

Il prezzo fissato per vendere Soulé

La Juventus ha già fissato il prezzo: almeno 30 milioni di euro. Non verranno prese in considerazioni proposte al di sotto di tale soglia. Il perché il 21enne sarà ceduto, il motivo è dovuto alla nuova linea societaria che comporta un’autosostenibilità per far mercato. Significa che per lanciare gli assalti a Koopmeiners e Roberto Calafiori saranno necessari dei sacrifici per far cassa.

E piuttosto che monetizzare con Gleison Bremer o Dusan Vlahovic, la dirigenza – se non dovesse piazzare tutti gli esuberi – ha deciso di mettere sul piatto l’ex Velez anche se tale scenario non entusiasma affatto i tifosi bianconeri.