Paratici intervista Juve Genoa – Fabio Paratici ha parlato a Sky prima di Juve-Genoa: “Rovella che giocatore sarà per la Juve? Siamo molto contenti di averlo preso. E’ un giovane italiano molto bravo, di grande talento. Credo che la dote migliore che ha sia avere a cuore il lavoro, il calcio, la carriera. E’ un ragazzo molto intelligente e credo sia la cosa più importante. Per la linea giovane: abbiamo anche Pellegrini, oggi infortunato, in prestito al Genoa e altri in prestito che stanno facendo molto bene. E’ la nostra filosofia da qualche anno e ne siamo contenti.

MORATA – Rinnovo prestito? La situazione ha tante porte aperte, abbiamo un accordo con l’Atletico che ci permette di acquistarlo subito, riaverlo in prestito. E’ un giocatore che ci ha dato molto, ci sta dando molto, ci puntiamo perché anche lui ha un certo tipo di mentalità. E’ serio, sono le basi per cui abbiamo sempre creduto in lui”.

Paratici intervista Juve Genoa, le parole a Sky

DYBALA – Dialoghi rinnovo, a che punto sono? Intanto, i discorsi con Dybala ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, ma non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Non parlo solo di calcio, ma di aziende, professionisti, di mondo in generale. Dove un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, abbiamo ripreso in estate a giocare con ottimismo e positività, abbiamo riaperto un minimo gli stadi fino a 1000 persone e siamo tornati indietro nella negatività da cui non siamo ancora usciti. Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo, non solo nel calcio, ma in tutto, dai ristoratori ai baristi. Se chiedete a chiunque vi dirà che è molto cauto sulle mosse future e su quello che andrà a fare.

PRUDENZA NEL MERCATO – Io credo non sia la politica della Juve e basta. Lo testimoniano i numeri dell’ultimo anno. Ci sarà una presa di coscienza non solo nostra, è un discorso generale che tocca tutti i settori della nostra vita”.

