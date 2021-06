Pellegrini alla Juve, ecco dove giocherà con Allegri

Pellegrini alla Juve – Da anni si invoca il restyling sulla corsia mancina, dove Alex Sandro non splende più come ai tempi di Allegri. Adesso che quest’ultimo è tornato, vuole lavorare sodo per lucidare al meglio la classe del terzino sinistro, in grande spolvero con il Brasile in Copa America. Inoltre, le priorità di mercato sono altre e solo una grande occasione potrebbe spingere l’ex Porto al di fuori di Torino. Per questo, al momento, è accantonato il dossier Robin Gosens, valutato dall’Atalanta almeno 30/35 milioni di euro.

C’È PELLEGRINI – Il solo Alex Sandro, però, non basta. Fortunatamente, Pirlo ha riscoperto Danilo, spostato qua e là per tappare egregiamente i buchi difensivi durante la stagione appena passata. All’occorrenza può fare il terzino sinistro, ma l’idea di Allegri è quella di impiegarlo a destra con Cuadrado più avanzato. Frabotta, invece, è accostato alla Dea ed al Genoa.

Pellegrini alla Juve, ultime notizie calciomercato

Così, come spiega Tuttosport, la soluzione per il vice-Alex Sandro è in casa e si chiama Luca Pellegrini. L’annata in prestito al Grifone non è stata tanto positiva quanto quella disputata con il Cagliari, a causa di una serie di infortuni che ne hanno condizionato la continuità (solo 728 minuti spalmati in 12 presenze).

In ogni caso, “Max lo ha battezzato in modo positivo” scrive TS, crede nelle sue potenzialità, facendolo così diventare un’altra pedina della ricostruzione bianconera basata sui giovani e italiani. Pellegrini è pronto ad assumere un nuovo ruolo, finalmente alla Juve.

fonte: ilbianconero.com