Perin alla Fiorentina – Tra i giocatori in uscita dalla Juventus c’è Mattia Perin. Il portiere è rientrato dal prestito al Genoa ma ha già comunicato di non volere restare a Torino come vice Szczesny. Dopo la buona stagione in rossoblù conclusa con la salvezza conquistata vuole giocare continuare a giocare con continuità e per questo è pronto a cambiare aria. La Juve non si opporrà, ma l’idea dei bianconeri è quella di cederlo a titolo definitivo per fare cassa.

FIORENTINA – Il contratto di Perin è in scadenza di contratto, il Genoa lo riprenderebbe volentieri ma solo in prestito; e per questo sta sondando anche altre piste (da Sirigu a Silvestri). Una pista percorribile, secondo Tuttosport è quella che porta alla Fiorentina: i viola potrebbero perdere Dragowski che piace all’Inter e in Premier League, in caso di cessione del polacco sarebbero pronti ad aprire una trattativa per portare Mattia Perin a Firenze.

Perin alla Fiorentina, ecco l’accordo che vuole la Juve

AFFARE ALLARGATO – Un affare che potrebbe allargarsi coinvolgendo anche altri giocatori: su tutti Dusan Vlahovic, che piace molto sia alla Juventus che a club esteri; l’altro nome è quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo classe ’97 al quale i bianconeri stanno pensando se dovesse partire Demiral. La strada per arrivare all’attaccante è piuttosto complessa e piena di tornanti, Milenkovic sarebbe più abbordabile perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e la Fiorentina non vuole perderlo a zero tra un anno.

L’OK DEL GIOCATORE – Intanto la Juventus ha sondato il terreno con l’entourage di Perin per capire la disponibilità: il portiere ha già dato la sua apertura a un trasferimento a Firenze, una piazza importante, storica, dove avrebbe il posto da titolare assicurato. Tutto però passa dal futuro di Dragowski. Per il portiere della Juventus, inoltre, non sono da escludere eventuali piste estere. La Juve ragiona e cerca una sistemazione a Perin, ma solo a titolo definitivo.

fonte: ilbianconero.com