Pjanic all’Inter? Marotta prova lo sgarro alla Juve

Pjanic all’Inter? Come può una difficile trattativa di rinnovo contrattuale tra Marcelo Brozovic e l’Inter (il croato vuole oltre 5 milioni di euro di stipendio a stagione, il club nerazzurro non può darglieli) rischiare di influire sul mercato della Juventus?

Ce lo spiega Calciomercato.com: “Marotta sa quanto è importante il regista nell’economia di gioco di Inzaghi, per questo non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera con Brozovic. Tra i profili seguiti c’è quello di Miralem Pjanic, portato a Torino dalla Roma nel 2016, per il quale c’è stata una telefonata esplorativa”.

Pjanic all’Inter? L’idea di Marotta

“Il bosniaco ha messo il ritorno alla Juve in cima alla lista dei desideri e al momento non valuta altre opzioni, ma occhio a quello che può succedere negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se dai bianconeri non arrivassero segnali”.

“Pjanic non può permettersi di vivere un’altra stagione in blaugrana a osservare i compagni dalla panchina, a quel punto potrebbe fare altre valutazioni“.

fonte: ilbianconero.com