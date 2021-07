Pjanic Juve, clamoroso Barcellona: vuole liberarlo gratis

Pjanic Juve – Locatelli, ma non solo. La Juve vuole rinnovare il proprio centrocampo, che nelle ultime stagioni è parso parecchio disastrato ed è pronta a sfruttare ogni occasione. Una di queste porta al nome di Miralem Pjanic.

Se la trattativa con il Sassuolo per Locatelli va avanti spedita, quella per il bosniaco si era arenata per via di cifre ancora troppo elevate e di una priorità data al giovane, ma può tornare a condizioni ancor più favorevoli.

Miralem Pjanic, scaricato da Ronald Koeman, vuole tornare in Serie A e alla Juve, che intanto ha tenuto in queste settimane una posizione chiara: niente follie, niente esborso, solo il prestito o qualcosa di simile.

Pjanic Juve, novità clamorosa dalla Spagna

SVOLTA INCREDIBILE – E invece l’aiuto e la svolta arrivano dalla Spagna. E da Barcellona, dove il Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle vicende blaugrana, riporta l’avvio “dell’operación salida”. Di cosa si tratta? E’ un processo di sfoltimento della rosa, per liberare spazio salariale per rinnovare il contratto di Messi, salutando subito quei giocatori che non rientrano nelle idee di Koeman. Gente come Umtiti, ma anche come Miralem Pjanic. Secondo il Mundo, lo scorso martedì il club avrebbe inviato ai due giocatori una “carta de libertad”.

Un documento attraverso cui un club può liberare gratis un tesserato, che può così firmare per un’altra squadra senza dover risarcire finanziariamente il club stesso. Tale documento viene usato anche in circostanze di crisi finanziaria – si veda il Barcellona -, con il club che continua a pagare lo stipendio del calciatore finché non si unisce a un nuovo club. Il Barcellona lo utilizzò nel 2002 con Rivaldo, che poi firmò con il Milan.

Il Barcellona registrerebbe una pesante minusvalenza di 40 milioni di euro. Pjanic prende tempo e aspetta le proposte, ma questa è una svolta incredibile nel possibile affare, nel possibile ritorno alla Juve.

icardi-pjanic-scambio

fonte: ilbianconero.com