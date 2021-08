Pjanic Juve, settimana decisiva: ecco cosa sta per succedere

Pjanic Juve – Miralem Pjanic al Barcellona. La società catalana deve liberare spazio nel budget salariale, per poter rinnovare il contratto di Lionel Messi, e il centrocampista bosniaco rientra nella lista dei sacrificabili. Pjanic è padrone del suo destino. La “carta de libertad” offerta dal Barcellona significa sostanzialmente questo, il giocatore può liberarsi a zero, verso qualsiasi destinazione.

Come è noto, l’intenzione sarebbe quella di tornare alla Juventus – come ribadito anche a Marotta – , sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico con il quale si è creato un feeling speciale e di cui conosce a memoria le richieste dal punto di vista tattico.

Pjanic Juve, ecco cosa sta succedendo



LA SITUAZIONE – L’affare Pjanic e quello Locatelli non sono collegati tra di loro; uno non esclude l’altro. Nella giornata di domani, la Juventus potrebbe avere un contatto con l’entourage di Miralem per discutere i termini di un eventuale contratto che riporterebbe il calciatore a Torino. Prima di finalizzare la trattativa, però, la società bianconera deve liberare uno slot a centrocampo.

Slot che, in questo momento, è occupato da Aaron Ramsey. Il calciatore gallese, nonostante le recenti parole di Allegri nel post Trofeo Berlusconi, non rientra più nei piani del club, a causa dei numerosi problemi fisici che hanno accompagnato la sua avventura in bianconero. Il problema, però, è che nonostante un Europeo giocato discretamente, le mail degli uomini di mercato della Juve non sono piene di offerte per il gallese, anzi.

L’intenzione di Pjanic e della Juventus è quella di riunirsi in sodalizio e questa sarà la settimana decisiva per sbloccare o meno l’affare. La situazione, però, è in divenire e legata soprattutto al futuro di Ramsey.

pjanic-barcellona

fonte: ilbianconero.com