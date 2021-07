Rabiot Juve – “Due anni fa, firmai anche perché sapevo che c’era lui in panchina. Allegri è un allenatore che con la Juve ha vinto tantissimo, arrivando due volte in finale di Champions. E penso che in più abbia sfruttato questi due anni per osservare al meglio le evoluzioni del calcio”.

Con queste parole, rilasciate in primavera a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot confessava la propria stima per Massimiliano Allegri.

Rabiot Juve, novità per il francese

Stima che, secondo quanto riporta calciomercato.com, è più che ricambiata dall’allenatore che punta su un profilo duttile e fisico come il suo.

Per questo, Rabiot non si muoverà dalla Juventus, a meno di offerte faraoniche che, al momento, non sono all’orizzonte.

fonte: ilbianconero.com