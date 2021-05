Ramsey addio Juve? Ad una condizione

Ramsey addio Juve? Due anni vuoti, un solo guizzo – il gol all’Inter, ormai un anno e mezzo fa – l’occasione a inizio stagione sprecata dalle prestazioni sottotono e dai continui infortuni. Aaron Ramsey ha capito: i suoi giorni alla Juve stanno per scadere.

La società è già all’opera per trovare una soluzione che accontenti tutti, e con il contratto fino al 2023, il coltello dalla parte del manico al momento ce l’ha il gallese.

Ramsey addio Juve? Ultime notizie calciomercato

L’IDEA DI RAMSEY – Ecco, Ramsey ha già stabilito le priorità per il futuro. La prima: è ben propenso a un ritorno in Inghilterra. In Premier ha dato il meglio di sé e si sente ancora in grado di fare la differenza nonostante le difficoltà riscontrate a Torino.

La proposta dell’Everton è seria e intrigante, ma Aaron lascerebbe subito la Juve solo per un’avventura bis all’Arsenal, oggi allenata da quell’Arteta con cui ha condiviso lo spogliatoio per tanti anni. Se saranno rose, fioriranno sotto il sole di Londra.

ramsey-infortunio-ferencvaros

fonte: ilbianconero.com