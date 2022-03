Raspadori Juve, può arrivare solo in un caso

Raspadori Juve – Rinnoverà? Andrà via? Chissà. In casa bianconera restano tanti i dubbi sul futuro di Paulo Dybala, dopo l’ennesimo rinvio dell’incontro con il suo agente Jorge Antun. In attesa di scoprire il finale della “telenovela”, dalle parti della Continassa si sta già iniziando a studiare una Juve senza Joya, aggiungendo alla lista dei desideri il nome di un possibile sostituto: è quello di Giacomo Raspadori, gioiellino classe 2000 legato al Sassuolo fino al 2024.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un eventuale assalto al giocatore neroverde dipende anche da Moise Kean e da Alvaro Morata: qualora infatti l’ex PSG dovesse lasciare Torino con un anno di anticipo o lo spagnolo non dovesse essere riscattato, la Vecchia Signora farebbe certamente un tentativo per Raspadori, cercando anche di anticipare la concorrenza dell’Inter che, oltre a lui, ha messo nel mirino Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.



I rapporti con il Sassuolo – rinforzati dall’affare Locatelli – fanno ben sperare. Ma dall’Emilia non arriverebbe nessuno sconto. “Per Raspadori e Scamacca non bastano 65 milioni” ha specificato l’ad Giovanni Carnevali, mettendo fin da subito le mani avanti. Cherubini e colleghi restano alla finestra, valutando ogni possibile soluzione. Prima ci sono altre questioni da risolvere, ma Giacomo Raspadori può davvero diventare un obiettivo concreto. Con la “benedizione” dei compagni di Nazionale Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che “stravedono per lui” e lo hanno già promosso dal punto di vista tecnico e umano.

