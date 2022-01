Renato Sanches alla Juve, può arrivare al posto di Arthur

Renato Sanches alla Juve – È Renato Sanches del Lille il preferito della Juve in caso di partenza di Arthur. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l’operazione per arrivare al portoghese sarebbe probabilmente meno onerosa di quella per Bruno Guimaraes del Lione, altro centrocampista accostato nei giorni scorsi ai bianconeri (ma valutato almeno 45 milioni di euro dal club francese).

Renato Sanches alla Juve? Nuovo colpo al posto di Arthur

Essendo extracomunitario, inoltre, quest’ultimo non potrebbe comunque arrivare insieme all’iraniano Sardar Azmoun, nome caldo per l’attacco della squadra di Allegri che però lo Zenit non intende far partire in prestito.

Tornando alla mediana, Renato Sanches non è un nome nuovo per la Juve: Cherubini e colleghi avevano preso informazioni su di lui già la scorsa estate, grazie anche ai rapporti con l’agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo.

Accantonato con l’arrivo di Locatelli e seguito con attenzione anche dal Milan, ora potrebbe diventare un’idea più concreta qualora Arthur decidesse di lasciare Torino. Sempre viva anche l’opzione low cost Denis Zakaria, in scadenza a giugno con il Borussia Mönchengladbach.

arthur-allenamento-juve

fonte: ilbianconero.com