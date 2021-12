Rinnovi Juve, tutte le idee di Cherubini e Allegri

Rinnovi Juve – Federico Bernardeschi è uno di quei giocatori che ha il contratto in scadenza al 30 giugno con al Juventus. Dal canto suo ha voglia di rimanere in bianconero e anche il club ha manifestato l’intenzione di trattenerlo… a certi parametri molto favorevoli. Ma una vera e propria trattativa per il rinnovo non è iniziata.

Rinnovi Juve, le novità su Dybala

Di recente, Bernardeschi ha cambiato agente, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello perché pensa di essere meglio rappresentato e di potersi giocare le sue carte per il rinnovo con maggior forza. Nessuna pressione alla società, ma la consapevolezza che il momento dei contatti veri e decisivi arriverà e non vuole farsi trovare impreparato.

La Juve, oggi, ha altre priorità, tra cui formalizzare e ufficializzare i rinnovi di Dybala e Cuadrado. Bernardeschi attende il suo momento senza particolari ansie, ma il lavoro da fare sarà parecchio, perché la distanza tra i soldi che il club vorrebbe garantirgli e il suo stipendio attuale (4 milioni) è ampia.