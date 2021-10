Rinnovo Cuadrado, firma vicina con la Juve

Rinnovo Cuadrado – Fiocco bianconero in vista anche per Juan Cuadrado. Gestazione meno travagliata rispetto a quella del rinnovo di Paulo Dybala, ma situazione assai simile. Pure l’attuale contratto del colombiano, infatti, va in scadenza a fine stagione.

In questi mesi l’agente Alessandro Lucci ha incontrato più volte il responsabile del mercato bianconero, Federico Cherubini, fino a raggiungere l’intesa per il prolungamento del 33enne: il contratto sarà annuale, ma con opzione per una ulteriore stagione.

Rinnovo Cuadrado, la Juve sta per firmare

Cuadrado è a Torino dal 2015, affezionato alla piazza, all’ambiente, alla società. Fu lui a insistere pur di spostarsi in prestito, sei anni fa, e rinunciò a dei soldi di ingaggio pur di trasformare quel prestito (dal Chelsea) in trasferimento a titolo definitivo, un anno dopo.

E’ un fedelissimo di Massimiliano Allegri, per il quale ha giocato praticamente ovunque. E al quale ha abitualmente “schiumato” la testa per festeggiare i titoli vinti. Confida di proseguire questo rituale. L’annuncio del prolungamento di Cuadrado è atteso in scia rispetto a quello del compagno e amico fraterno (panitas, per la precisione) Dybala. Fine ottobre, inizio novembre.

Tra i giocatori in scadenza, anche Federico Bernardeschi. I discorsi devono ancora essere avviati.

cuadrado-juve-2020

fonte: tuttosport.com