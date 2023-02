Notizia bellissima per Danilo, arriva il gesto della Juve

Ormai è tutto fatto, mancano solo la firma e l’ufficialità. Danilo Luiz da Silva resterà alla Juventus oltre la scadenza del suo contratto (2024). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Danilo Juventus

Almeno un altro anno ma forse due e non è escluso che possa chiudere la sua carriera alla Juventus. Il rinnovo del difensore brasiliano è di fatto la prima operazione di mercato della nuova dirigenza. Allegri gli ha dato anche la fascia di vice capitano, sebbene non sia il secondo per anzianità.