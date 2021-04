Tudor al posto di Pirlo se perde con il Napoli: lo scenario

Tudor al posto di Pirlo – L’ombra di Allegri e il quarto posto da tenere stretto, strettissimo. Il futuro della Juve va ancora inquadrato e il primo capitolo, come racconta il Corriere dello Sport, non può non arrivare quest’oggi.

I bianconeri devono infatti evitare la sconfitta e procedere verso la svolta: altrimenti, specialmente per il tecnico, potrebbero arrivare scelte drastiche che alla Continassa vorrebbero tutti allontanare.

Tudor al posto di Pirlo, può succedere in caso di sconfitta stasera

RAFFORZARE PIRLO – Per il CDS, la Juve vorrebbe infatti evitare in tutti i modi di procedere a una svolta così forte: non è costume della società quello di cambiare così tanto e così in fretta. Certo è che, se confermato l’addio alla Champions, si tratterebbe di un disastro sportivo ed economico. Significherebbe tornare indietro di dieci anni. Significherebbe non potersi più permettere determinate stelle.

SE PERDE CON IL NAPOLI – Cosa potrebbe accadere se si perdesse con il Napoli? Per il Corriere, la pista privilegiata porta all’addio di Pirlo e al ritorno di Allegri. Ma non è detto che Max torni in corsa, specialmente per i rapporti con la coppia Nedved-Paratici. L’alternativa immediata conduce a Igor Tudor, vice di Pirlo, “con cui lo spogliatoio sta mostrando sintonia”.

pirlo-mascherina-juve

fonte: ilbianconero.com