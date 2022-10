Tudor alla Juve al posto di Allegri, ecco quando può arrivare

Tudor alla Juve – La posizione di Massimiliano Allegri la momento non è in bilico, il livornese resta alla guida della Juventus. Come confermato anche dal presidente Andrea Agnelli dopo la sconfitta per mano del Maccabi Haifa. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com c’è un profilo che però potrebbe stuzzicare l’interesse della Vecchia Signora in caso di separazione con Allegri in futuro.

Tudor alla Juve, ecco quando può arrivare

TUDOR – Il nome che stuzzica la dirigenza bianconera è quello di Igor Tudor. Già stato alla Juventus sia come calciatore dal 1998 al 2005, poi una breve parentesi nel 2006/2007. In seguito è ritornato all’interno dello staff di Andrea Pirlo, dove però l’esperienza non è stata esattamente come si aspettava. Infatti, come dichiarato dallo stesso, non avrebbe mai più fatto il secondo allenatore, aveva accettato solo perchè si parlava della Juve.

I RISULTATI – I risultati premiano il tecnico ora all’Olympique Marsiglia, in Champions sono i primi inseguitori del Tottenham di Conte e hanno recentemente sconfitto lo Sporting. In Ligue 1 invece distano soltanto tre punti dal Paris Saint Germain e occupano il secondo posto in classifica. Risultati che possono far sognare la Juventus che ora potrebbe seriamente pensare a Tudor per il futuro della panchina.

chiesa-morata-tudor

fonte: ilbianconero.com