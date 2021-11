Vlahovic alla Juve, Cherubini avanti tutta: i dettagli

Vlahovic alla Juve – La caccia al 9 della Juventus continua e in pole position c’è sempre Dusan Vlahovic. Il 21enne bomber della Fiorentina è il primo nome della lista e sabato, anche senza segnare nel confronto dell’Allianz Stadium contro un difensore top come Matthijs de Ligt, ha rafforzato le convinzioni dei dirigenti bianconeri.

L’uomo mercato Federico Cherubini ha già mosso passi sottotraccia tanto con l’entourage del giocatore quanto con la Fiorentina e a gennaio un tentativo lo effettuerà. Provarci, nel mercato, non significa sempre riuscirci.

Vlahovic alla Juve, ultime notizie calciomercato

Soprattutto quando, come in questo caso, si preannuncia un bel traffico. Senza contare che a Rocco Commisso, dopo che il giocatore ha stoppato le trattative per il prolungamento del contratto (scadenza 2023), non dispiacerebbe evitare un nuovo caso Federico Chiesa.

Ecco perché se da un lato alla Continassa le proveranno tutte per raggiungere un’intesa con i viola – e un accordo non è impossibile come filtra dalla Serbia -, dall’altro sono tutti consapevoli che le insidie non mancano. Una su tutte: il Tottenham sempre più italiano dell’accoppiata di ex juventini Paratici-Conte.

Motivo sufficiente per allargare gli orizzonti. Se Vlahovic resta il piano A per gennaio o giugno, un’alternativa all’ex Partizan Belgrado è rappresentata da Darwin Nuñez, 22enne attaccante uruguaiano del Benfica.

vlahovic-fiorentina-juve

fonte: tuttosport.com