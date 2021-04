Vlahovic Juve, arriva la decisione sul mercato

Vlahovic Juve – Due gol alla Juve, 17 in 32 partite. Dusan Vlahovic sta vivendo la stagione della consacrazione e i suoi numeri raccontano di un talento che vuole esplodere raggiungendo vette molto elevate.

Ieri ha colpito nuovamente la Juve e da classe 2000 è tempo segnato nella lista bianconera per il futuro. Ovviamente non è solo sul taccuino di Fabio Paratici, anzi…

Vlahovic Juve, le ultime di mercato bianconero

COMMISSO E LA FIORENTINA – Da pupillo del presidente Commisso e da volto della Fiorentina non è facile arrivare a lui, specialmente a cifre economiche. Il contratto scade nel 2023, ma nonostante le pressioni per il rinnovo la firma non arriva. La prima offerta è stata rispedita al mittente dall’entourage del ragazzo.

Su di lui ci sono Roma e Milan, che lo ha messo in cima alla lista dei possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Ma, come riporta calciomercato.com, la Juventus monitora la situazione con particolare attenzione e potrebbe presto fissare un incontro con la dirigenza viola.

La prestazione ammaliante offerto nel doppio confronto in campionato ha convinto il club bianconero a gettare definitivamente la maschera.

fonte: ilbianconero.com