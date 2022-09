Addio Arthur, la Juve partecipa allo stipendio: il motivo

Il caso del brasiliano Arthur era quello più spinoso da risolvere in casa Juventus, per via dell’ingaggio monstre. Grazie al Decreto Crescita, il centrocampista brasiliano alla Juve guadagnava 8 milioni di euro netti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Addio Arthur, i dettagli

All’ultimo giorno di mercato è spuntato il Liverpool con un’offerta conveniente per tutti. I Reds si sobbarcano l’attuale ingaggio lordo, ma per permettere al giocatore di conservare lo stesso stipendio netto di Torino, la Juve parteciperà nel coprire la differenza, non essendoci il Decreto Crescita in Inghilterra. Oltre ai 4,5 milioni del prestito oneroso (+0,3 di oneri accessori), c’è anche un diritto di riscatto fissato a 37,5.