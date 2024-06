Addio Mckennie entro fine mese

Il presente della Juventus è focalizzato su due fronti principali: l’annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore, previsto tra giovedì e venerdì, e la trattativa di mercato con l’Aston Villa per uno scambio tra Douglas Luiz e Weston McKennie.

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, e Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa ed ex Roma, si sono incontrati la scorsa settimana a Torino e stanno lavorando per raggiungere un accordo. La Juventus ha l’esigenza di acquistare Douglas Luiz per 40 milioni di euro, ma per farlo deve prima cedere McKennie per circa 25 milioni più bonus. L’Aston Villa, invece, vorrebbe pagare meno per il giocatore statunitense, il cui contratto scade nel 2025. Nonostante le divergenze, le trattative continuano con l’obiettivo di trovare un compromesso.

La chiusura dell’affare è incerta ma possibile, e se si concretizzerà, potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi. L’Aston Villa, infatti, ha la necessità di cedere almeno un giocatore entro il 30 giugno per rispettare i criteri del fair play finanziario della Premier League e evitare penalizzazioni in campionato. Monchi sta anche valutando la possibilità di cedere Cash, proposto al Milan, ma lo scambio Douglas Luiz-McKennie resta la soluzione più concreta per sistemare i conti del club inglese.

