Adunata Juventus allo Stadium, ecco cos’è successo

Ieri mattina il numero uno della Juventus Andrea Agnelli ha convocato tutti i dipendenti della Juventus. Lo staff tecnico delle prime squadre maschili e femminili, oltre a quelli del settore giovanile per ribadire un concetto molto chiaro, racconta Tuttosport.

La Juventus si ritrova allo Stadium

La Juventus si è sempre mossa nell’ambito della legalità, senza infrangere alcuna norma o legge di sorta. Nel ventre dell’Allianz Stadium, presso i locali del Club Sivori, ha ribadito con forza e convinzione che possono e devono continuare a lavorare con lo stesso impegno e serenità. Tutto è stato compiuto non solo alla luce del sole ma rispettando ciò che prevede il codice civile, penale e del processo amministrativo. Una sorta di adunata – circa 300 dipendenti in presenza fisica, in piedi, e gran parte degli altri restanti collegati in remoto. Improntata soprattutto alla volontà/necessità di rasserenare l’ambiente.