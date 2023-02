Allegri: “Davanti a noi abbiamo una finale, ecco quale”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Nantes. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Come vede il ritorno in Francia?

“Sapevamo delle difficoltà della partita, perchè vincere in Europa è sempre difficile. Poi il calcio è strano dovevamo fare fallo e poi è scivolato Bremer. Dopo l’1-0 abbiamo rallentato la partita, dopo lo schiaffo abbiamo avuto diverse situazioni per fare il 2-1. Ora dobbiamo giocarci una finale secca in casa loro. Abbiamo il 50% di possibilità di passare come loro, ma siamo fiduciosi”