Come valutate il lavoro di Allegri? La risposta della Juve

Francesco Calvo, CFO della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TV8 in occasione del match di Europa League contro il Nantes per parlare di Max Allegri.

Intervista CFO Juventus Calvo

Come valutate il lavoro di Allegri?

“Ci siamo già espressi su di lui, è centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico, in una stagione così difficile, il mister è il nostro punto di forza. Avere una persona così esperta e così calma a gestire una situazione complicata, è per noi un punto di forza e una fortuna, per cui siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti per il futuro e per questa sera”