Quando torna Pogba? Parla un dirigente della Juve

Francesco Calvo, CFO della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TV8 in occasione del match di Europa League contro il Nantes per parlare di Paul Pogba.

Intervista CFO Juventus Pogba

Allegri ha recuperato tutti i suoi uomini, manca il colpo di mercato Pogba. Non si sa quando tornerà. Qual è la posizione della società?

“La posizione della società è che Paul è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E’ un giocatore che ha molto carisma tecnico e anche caratteriale, per cui sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo, ieri ha fatto l’allenamento, era in gruppo e trascina i propri compagni. Noi lo aspettiamo con fiducia e sappiamo che con l’impegno che ci sta mettendo torna presto”