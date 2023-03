Nel suo editoriale per Calciomercato.com, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus di Max Allegri e del passaggio del turno contro il Friburgo.

“Allegri furibondo” retroscena clamoroso in casa Juve

“Incomprensibile Juve. Per arrivare ai quarti di Europa League, ci arriva e anche con un risultato rotondo (2-0), ma gioca tutto il secondo tempo della gara di ritorno con il Friburgo con un uomo in più sembrando di averne uno in meno. Possibile? Accettabile? E’ colpa di Allegri che ha staccato la spina ai calciatori pensando al derby d’Italia di domenica sera a San Siro o i cattivi pensieri sono venuti direttamente ai calciatori che hanno lasciato campo e palla agli avversari, correndo almeno un paio di rischi cui ha messo le toppe Szczesny? Sia come sia, anche quando le partite si mettono bene (domenica scorsa la Sampdoria era sotto di due gol e ha pareggiato nel giro di 72 secondi), la Juve trova il modo di complicarsi la vita calcistica con misteriosi black-out o un’indolenza ingiustificata come quella di ieri sera. Allegri, furibondo, saltava come un grillo e gestiva i cambi. Felice e produttivo quello di Vlahovic con Chiesa”