Sacchi sulla Juve: “Europa? Può arrivare fino in fondo”

Dal suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle italiane impegnate in Europa. Tra cui la Juve in Europa League.

Sacchi sulla Juve: “Europa? Ha i mezzi per arrivare fino in fondo”

“Sei squadre italiane su sette superano il turno nelle coppe europee. Risultato da applaudire, a patto di non considerarlo un punto d’arrivo, ma di partenza. Portare tre squadre nei quarti di Champions è un risultato da sottolineare, giusto evidenziare anche il cammino dei club in Europa League e in Conference. La Juve ha vinto in trasferta e ha i mezzi per arrivare fino in fondo”