Dopo il successo conquistato in casa del Friburgo, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV.

Intervista Allegri: “Non sono soddisfatto di una cosa”

“Sono soddisfatto del passaggio del turno e del primo tempo, del secondo tempo assolutamente no. Non me l’aspettavo, dobbiamo migliorare e giocare meglio il pallone facendo scelte migliore. Non ne abbiamo indovinate una. I gruppo c’è sempre stato ma dobbiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico soprattutto quando ci sono condizioni favorevoli in campo”