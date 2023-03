Attacco a Pogba: “Non s’è visto, c’è un problema”

Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, nel suo intervento a Calciomercato.it su Tv Play ha parlato del possibile ritorno di Conte e dell’addio di Pogba.

Attacco a Pogba

“Conte è tra i migliori tecnici al mondo. Nessuno riesce a trasferire quello che fa lui ai calciatori. Se fossi un dirigente della Juve, lo riporterei subito a casa. Lui ha voglia di tornare in Italia e io rifonderei tutto su di lui. Ascolterei i suoi consigli: ovunque andato ha vinto, sempre. Pogba? Sono contrario ai ritorni e alle minestre riscaldate. Pogba in campo non si è ancora visto: c’è qualche problema. La società saprà gestire e risolvere questa situazione. Vediamo quel che accadrà: credo che Pogba sarà uno dei primi giocatori ad essere valutato. Io non lo confermerei e punterei su altri giocatori che siano in grado di vestire la maglia della Juventus, molto pesante, nel miglior modo possibile”